Артемьев Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьев Александр

Артемьев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Артемьева Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яхниель Людмила Александровна

Мать ребёнка: Артемьева Антонина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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