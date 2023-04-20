Жихарева Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1917
Дочь: Спесивцева Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Жихарев Никифор
с. Артюшкино, Аннинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Жихарев Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Павел Никифорович
Отец ребёнка: Жихарев Никифор
Смерть
Неизвестно