Жихарева Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1917

Дочь: Спесивцева Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Жихарев Никифор

с. Артюшкино, Аннинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Жихарев Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Павел Никифорович

Отец ребёнка: Жихарев Никифор

Смерть
Неизвестно
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