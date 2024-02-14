Абдулбасырова Гульсагида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулбасыров Гатиятулла А-Басыров
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдрафик
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдрафик
Рождение ребёнка
17.11.1883
Сын: Абдулбасыров Идиятулла А-Басыров
Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдрафик
Смерть
Неизвестно