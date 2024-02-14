Абдулбасырова Гульсагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулбасырова Гульсагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулбасыров Гатиятулла А-Басыров

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдрафик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулбасыров Абдрафик

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Сын: Абдулбасыров Абдулла Абдрафиков

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдрафик

Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Абдулбасыров Идиятулла А-Басыров

Отец ребёнка: Абдулбасыров Абдрафик

Смерть
Неизвестно

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