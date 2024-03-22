Березин Тимофей Савельевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1803 ст.
Дата смерти11.12.1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1803 ст.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Березина Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна
Рождение ребёнка
22.11.1835 ст.
Сын: Березин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна
Рождение ребёнка
20.02.1838
Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Березин Фаддей Тимофеевич
Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.1855 ст.