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Березин Тимофей Савельевич

Место рождения

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.02.1803 ст.

Дата смерти

11.12.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1803 ст.

Отец: Березин Савелий Сергеевич

Мать: Березина Марья Матвеевна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Березина Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна

Рождение ребёнка
22.11.1835 ст.

Сын: Березин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1838

Сын: Березин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Березин Фаддей Тимофеевич

Мать ребёнка: Березина Анисья Демьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.1855 ст.
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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