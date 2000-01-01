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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1851

Дата смерти

03.06.1914

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1851

Отец: ?

Мать: ?

Иммиграция
1863
Смерть
03.06.1914
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