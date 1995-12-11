Жикулина Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1904
Дата смерти11.12.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904
Отец: Жикулин Михаил
Мать: Жикулина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Панушкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панушкин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Панушкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панушкина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Панушкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панушкин Михаил
Смерть
11.12.1995