Жикулина Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жикулина Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1904

Дата смерти

11.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904

Отец: Жикулин Михаил

Мать: Жикулина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Панушкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панушкин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Панушкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панушкина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Панушкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панушкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.12.1995
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