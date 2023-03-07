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Салтыков Софрон Матвеев

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Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1771

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Салтыков Матвей Михайлов

Мать: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Салтыков Тит Софронов

Мать ребёнка: Салтыкова Домника Петрова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Пелагия Софронова

Мать ребёнка: Салтыкова Домника Петрова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Домника Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1771
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