Салтыков Софрон Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Салтыков Матвей Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Салтыкова Домника Петрова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Пелагия Софронова
Мать ребёнка: Салтыкова Домника Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1771