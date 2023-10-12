мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ил
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: яков

Мать: вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: надежда

Отец ребёнка: александр

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