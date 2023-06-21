Закирова Олеся Агзамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова Олеся Агзамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Валера Мударисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Закиров Валера Мударисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Артур Валерьевич

Отец ребёнка: Закиров Валера Мударисович

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