Ахметжанова Гафиря
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1926
Дата смерти01.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1946
Дочь: Блинова Флюра
Отец ребёнка: Ахметжанов Ярулла
Рождение ребёнка
22.07.1948
Сын: Ахметжанов Хайдар
Отец ребёнка: Ахметжанов Ярулла
Рождение ребёнка
11.05.1953
Сын: Ахметжанов Гайяр
Отец ребёнка: Ахметжанов Ярулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметжанов Ярулла
Смерть
01.09.1997