Ахметжанова Гафиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметжанова Гафиря

Ахметжанова Гафиря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1926

Дата смерти

01.09.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1946

Дочь: Блинова Флюра

Отец ребёнка: Ахметжанов Ярулла

Рождение ребёнка
22.07.1948

Сын: Ахметжанов Хайдар

Отец ребёнка: Ахметжанов Ярулла

Рождение ребёнка
11.05.1953

Сын: Ахметжанов Гайяр

Отец ребёнка: Ахметжанов Ярулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметжанов Ярулла

Смерть
01.09.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close