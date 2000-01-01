Herbert Richard Edward
Место рожденияBeauford Gardens, London, England
Дата рождения08.05.1906
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1906
Отец: Herbert Edward Bleiddian
Мать: Herbert Mary Anne
Beauford Gardens, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Trebenkin Llantilio Pertholey, Llantilio Pertholey, Monmouthshire, Wales
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Смерть
1977
South Glamorganshire, Wales