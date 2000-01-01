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Herbert Richard Edward

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Место рождения

Beauford Gardens, London, England

Дата рождения

08.05.1906

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1906

Отец: Herbert Edward Bleiddian

Мать: Herbert Mary Anne

Beauford Gardens, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Trebenkin Llantilio Pertholey, Llantilio Pertholey, Monmouthshire, Wales
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
Смерть
1977
South Glamorganshire, Wales
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