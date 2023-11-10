Ершов Конон Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Ершов Лазарь Макаров
Мать: Ершова Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ольга Кононова
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Евдокия Кононова
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Татьяна Фёдоровна
Смерть
После 1897