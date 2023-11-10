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Ершов Конон Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Ершов Лазарь Макаров

Мать: Ершова Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ольга Кононова

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Ершов Алексей Кононов

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Евдокия Кононова

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Татьяна Фёдоровна

Смерть
После 1897
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