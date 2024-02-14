Х Вторая Жена С 1919Г — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Х Вторая Жена С 1919Г

Место рождения

Кляш Тетюшский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаhидуллин Зариф

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мосирэ

Отец ребёнка: Шаhидуллин Зариф

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаhидуллин Зариф

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шайдуллин Равиль

Отец ребёнка: Шаhидуллин Зариф

Смерть
Неизвестно

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