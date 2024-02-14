Х Вторая Жена С 1919Г
Место рожденияКляш Тетюшский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаhидуллин Зариф
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мосирэ
Отец ребёнка: Шаhидуллин Зариф
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаhидуллин Зариф
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шайдуллин Равиль
Отец ребёнка: Шаhидуллин Зариф
Смерть
Неизвестно