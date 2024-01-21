Кулигина (Прилепова) Тамара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1949
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949
Отец: Прилепов Виктор
Рождение ребёнка
07.11.1968
Дочь: Кромм Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович
Рождение ребёнка
23.02.1973
Сын: Кулигин Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович
Рождение ребёнка
20.12.1977
Сын: Кулигин Виталий Леонидович
Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович
Рождение ребёнка
18.10.1979
Дочь: Шаламова Оксана Леонидовна
Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулигин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович