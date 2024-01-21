Кулигина (Прилепова) Тамара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулигина (Прилепова) Тамара Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949

Отец: Прилепов Виктор

Мать: Новикова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1968

Дочь: Кромм Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович

Рождение ребёнка
23.02.1973

Сын: Кулигин Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович

Рождение ребёнка
20.12.1977

Сын: Кулигин Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович

Рождение ребёнка
18.10.1979

Дочь: Шаламова Оксана Леонидовна

Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулигин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Кулигин Леонид Никанорович

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