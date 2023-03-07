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Чирков Степан Яковлев

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Место рождения

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Чирков Яков Козьмин

Мать: не указана

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744
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