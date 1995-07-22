Загородных (Гуринова) Елена Гавриловна
Место рожденияс. Перлёвка Землянского (ныне Семилукского) района Воронежской губернии
Дата рождения28.06.1915
Дата смерти22.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1915
с. Перлёвка Землянского (ныне Семилукского) района Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Шабалина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Загородных / Загородный Сергей Михайлович
Смерть
22.07.1995
г. Осинники Кемеровской области
Похороны
Неизвестно
г. Осинники Кемеровской обл.