Загородных (Гуринова) Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородных (Гуринова) Елена Гавриловна

Место рождения

с. Перлёвка Землянского (ныне Семилукского) района Воронежской губернии

Дата рождения

28.06.1915

Дата смерти

22.07.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Перлёвка Землянского (ныне Семилукского) района Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Шабалина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Загородных / Загородный Сергей Михайлович

Смерть
22.07.1995
г. Осинники Кемеровской области
Похороны
Неизвестно
г. Осинники Кемеровской обл.
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