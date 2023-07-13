Мамаев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1932

Дочь: Шабалина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Илларионовна

Лом, Яранский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Мария Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ольга Александрова

Смерть
01.10.1977
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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