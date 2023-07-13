Мамаев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Иван
Рождение ребёнка
28.12.1932
Дочь: Шабалина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Илларионовна
Лом, Яранский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1977
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область