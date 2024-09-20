Семёнов Михаил Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Семёнов Никита Васильевич
Мать: Александра Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.07.1905 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1965