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Семёнов Михаил Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Семёнов Никита Васильевич

Мать: Александра Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
03.07.1905 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1965

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