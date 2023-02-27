Вишнивецкий Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнивецкий Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Вишнивецкий Семён

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
31.01.1850

Сын: Вишнивецкий Григорий

Мать ребёнка: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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