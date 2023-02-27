Вишнивецкий Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Вишнивецкий Семён
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
31.01.1850
Сын: Вишнивецкий Григорий
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно