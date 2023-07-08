Мокина Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1929

Дата смерти

25.02.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
25.02.1989
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