Бурдюгова Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдюгова Акилина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Бурдюгъ Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович Бурдюгъ

Осич, Чернігівська область
Архангело-Михайловская церковь село Владиславки Феодосийского уезда (крестили) родители жители Черниговской губернии, Конотопского уезда, Батуринской волости, дер.Осичи
Смерть
Неизвестно
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