Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Дунаев Евфимий Александрович
Дунаев Евфимий Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.1900
Пол
Мужской
Отец
Дунаев Александр Ефимович
1863 г.р.
Мать
Дунаева (Анкудинова) Екатерина Ивановна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1900
Отец:
Дунаев Александр Ефимович
Мать:
Дунаева Екатерина Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия