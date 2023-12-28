(Манькова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Отец: ?
Рождение ребёнка
23.02.1953
Рождение ребёнка
01.10.1955
Рождение ребёнка
09.05.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крысин Василий
Отец ребёнка: Крысин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крысин Василий