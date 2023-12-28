(Манькова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манькова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1914

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крысин Василий

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крысин Василий

Рождение ребёнка
09.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крысин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крысин Василий

Отец ребёнка: Крысин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысин Василий

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