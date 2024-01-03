Новицкая Регина Юльевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1941
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1941
Мать: Янина Адольфовна
Рождение ребёнка
17.12.1962
Дочь: Громова Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Громов Анатолий
Рождение ребёнка
17.12.1962
Сын: Громов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Громов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громов Анатолий
Смерть
1995