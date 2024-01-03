Новицкая Регина Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая Регина Юльевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1941

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1941

Отец: не указан

Мать: Янина Адольфовна

Рождение ребёнка
17.12.1962

Дочь: Громова Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Громов Анатолий

Рождение ребёнка
17.12.1962

Сын: Громов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Громов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Анатолий

Смерть
1995
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