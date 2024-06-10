Лоскутов Семен (Семион) Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1826 ст.
Дата смертиДо ?.11.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1826 ст.
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова сын Семион. Восприемник: того же починка крестьянин Григорий Иванов Лоскутов. Крещение 27.07.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лоскутова Наталья Михайловна
Бракосочетание
?.01.1855
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Лоскутова Наталья Михайловна
В РС 1858 7 мая - 3 года. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1241~1242_3
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Лоскутов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Лоскутова Наталья Михайловна
В РС 1858 7 мая - 1 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1241~1242_3
Смерть
До ?.11.1894