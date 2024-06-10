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Лоскутов Семен (Семион) Лаврентьевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.07.1826 ст.

Дата смерти

До ?.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1826 ст.

Отец: Лоскутов Лаврентий Васильевич

Мать: Лоскутова (Зуева) Ирина Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова сын Семион. Восприемник: того же починка крестьянин Григорий Иванов Лоскутов. Крещение 27.07.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Семен Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова Наталья Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
?.01.1855

Жена: Лоскутова Наталья Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Лоскутов Иван Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова Наталья Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 3 года. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1241~1242_3
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Лоскутов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова Наталья Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 1 год. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1241~1242_3
Смерть
До ?.11.1894
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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