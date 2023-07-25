Юркова (Цовина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цовин Яков Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно