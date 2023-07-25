Юркова (Цовина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Цовина) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цовин Яков Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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