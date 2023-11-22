Мещеряков Пётр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Тимофей Степанович
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.?
Дочь: Мещерякова Юлия Петровна
Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Альбина Петровна
Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно