Мещеряков Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Пётр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Тимофей Степанович

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
20.11.?

Дочь: Мещерякова Юлия Петровна

Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Альбина Петровна

Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова Антонина Васильевна

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