Дутов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1982

Отец: Дутов Николай Васильевич

Мать: Дутова Галина Васильевна

Бракосочетание
17.02.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2012

Сын: Дутов Николай Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.2015

Дочь: Дутова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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