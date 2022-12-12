Дутов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1982
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1982
Отец: Дутов Николай Васильевич
Мать: Дутова Галина Васильевна
Бракосочетание
17.02.2012
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Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
29.12.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2015
Дочь: Дутова Любовь Васильевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности