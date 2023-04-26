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Оносов Сила Леонтьев
Оносов Сила Леонтьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1702
Дата смерти
До 1723
Пол
Мужской
Отец
Оносов Леонтей Никифоров
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец:
Оносов Леонтей Никифоров
Мать: не указана
Смерть
До 1723
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