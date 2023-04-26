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Оносов Сила Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

До 1723

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Оносов Леонтей Никифоров

Мать: не указана

Смерть
До 1723
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