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Куроптев Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Куроптев Георгий Михайлович

Мать: Куроптева Валентина Матвеевна

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