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Куроптев Александр Григорьевич
Куроптев Александр Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Куроптев Георгий Михайлович
1931 г.р.
Мать
Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Куроптев Георгий Михайлович
Мать:
Куроптева Валентина Матвеевна
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