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Ломов Михайло Савельевич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ломов Савва Иванович

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Конанова Маремьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ломов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ломов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ломова Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ломова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ломов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломова Агрофена Петровна

Возможно 2ая жена
Смерть
Неизвестно
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