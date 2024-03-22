Ломов Михайло Савельевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ломов Савва Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Конанова Маремьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ломова Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ломова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ломова Агрофена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломова Агрофена Петровна
Возможно 2ая жена
Смерть
Неизвестно