Филиппова (Крутикова) Серафима Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Крутикова) Серафима Фёдоровна

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

14.06.1882

Дата смерти

22.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1882

Отец: Крутиков Фёдор Павлович

Мать: Крутикова Елизавета Ивановна

Российская империя
Бракосочетание
1907

Муж: Филиппов Михаил Александрович

Супруг(-а): Серафима Федоровна Филиппова (Крутикова)
Рождение ребёнка
12.12.1910

Сын: Филиппов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.06.1961
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