Филиппова (Крутикова) Серафима Фёдоровна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения14.06.1882
Дата смерти22.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1882
Российская империя
Бракосочетание
1907
Супруг(-а): Серафима Федоровна Филиппова (Крутикова)
Рождение ребёнка
12.12.1910
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.06.1961