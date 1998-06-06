Гурьянова Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1917

Дата смерти

06.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917

Отец: Гурьянов Сергей Александрович

Мать: Александра

Рождение ребёнка
11.12.1939

Дочь: Нагорная Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.1947

Дочь: Долгова Раиса Николевна

Отец ребёнка: Нагорный Николай Михайлович

Смерть
06.06.1998

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