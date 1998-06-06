Гурьянова Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1917
Дата смерти06.06.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917
Отец: Гурьянов Сергей Александрович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
11.12.1939
Дочь: Нагорная Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1947
Дочь: Долгова Раиса Николевна
Отец ребёнка: Нагорный Николай Михайлович
Смерть
06.06.1998