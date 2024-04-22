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Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Василей Ермилович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Евдоким Петрович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Анисим Петрович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Колочкова Мавра Петровна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

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