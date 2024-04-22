Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Василей Ермилович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Евдоким Петрович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Анисим Петрович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Колочкова Мавра Петровна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна