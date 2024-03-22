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Писцов Иаков Егорович

Место рождения

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Писцов Егор Феодорович

Мать: Писцова Анисия Ивановна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Батулина Вера Иаковлевна

Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Прасковья Иаковлевна

Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Ирина Иаковлевна

Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Писцов Михаил Иаковлевич

Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.09.1896

Дочь: Надежда Иаковлевна

Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Писцов Василий Иаковлевич

Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.10.1901

Сын: Писцов Иоанн Иаковлевич

Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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