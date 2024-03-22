Писцов Иаков Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Писцов Егор Феодорович
Мать: Писцова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Батулина Вера Иаковлевна
Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Прасковья Иаковлевна
Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Ирина Иаковлевна
Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
06.01.1894
Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
09.09.1896
Дочь: Надежда Иаковлевна
Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
21.12.1898
Сын: Писцов Василий Иаковлевич
Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
09.10.1901
Мать ребёнка: Писцова Наталья Филипповна
Смерть
Неизвестно