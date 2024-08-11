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Францев Константин Федорович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
21.05.1971

Дочь: Францева Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Головина Лидия Егоровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.04.1974

Дочь: Францева Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Головина Лидия Егоровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Восприемник
1975
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Крестница Козлова (Аверкиева) Наталья Николаевна
Смерть
20.09.?
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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