Францев Константин Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
21.05.1971
Дочь: Францева Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Головина Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
07.04.1974
Дочь: Францева Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Головина Лидия Егоровна
Восприемник
1975
Крестница Козлова (Аверкиева) Наталья Николаевна
Смерть
20.09.?