(Закаблукова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Закаблукова) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Закаблук Пётр Маркович

Мать: Настасья

Смерть
Неизвестно
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