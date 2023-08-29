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Сакалы Анатолий
Сакалы Анатолий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Мужской
Отец
Сакалы Михаил Гаврилович
Мать
Терзи Сакалы София Дмитриевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Сакалы Михаил Гаврилович
Мать:
Терзи Сакалы София Дмитриевна
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