Гликерия (Лукерья) Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия (Лукерья) Исаева

Место рождения

Власово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

01.04.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Исай Федоров

Мать: не указана

Власово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Книги записи брачных обысков церкви села Красное на сити Мологского уезда за 1837-1850 годы, страница 78
Бракосочетание
14.01.1849 ст.

Муж: Егор Александров

Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Книги записи брачных обысков церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1837-1850 годы, страница 78
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Парасковья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Александров

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Исповедной росписи с. красное на сити Мологского уезда за 1852 год, страница 12.
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Егор Александров

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Ревизских сказок по Мологскому уезду за 1858 год, Ф.100, ОП. 8, Д.2544, страница 262 запись 11
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Антон Егорович

Отец ребёнка: Егор Александров

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Ревизских сказок по Мологскому уезду за 1858 год, Ф.100, ОП. 8, Д.2544, страница 262 запись 11
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Егор Александров

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.04.1899 ст.
Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы, страница 277 запись 6. Умерла от паралича.
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