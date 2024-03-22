Гликерия (Лукерья) Исаева
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смерти01.04.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Исай Федоров
Информация из Книги записи брачных обысков церкви села Красное на сити Мологского уезда за 1837-1850 годы, страница 78
Бракосочетание
14.01.1849 ст.
Муж: Егор Александров
Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Книги записи брачных обысков церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1837-1850 годы, страница 78
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Парасковья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Александров
Информация из Исповедной росписи с. красное на сити Мологского уезда за 1852 год, страница 12.
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Егор Александров
Информация из Ревизских сказок по Мологскому уезду за 1858 год, Ф.100, ОП. 8, Д.2544, страница 262 запись 11
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Антон Егорович
Отец ребёнка: Егор Александров
Информация из Ревизских сказок по Мологскому уезду за 1858 год, Ф.100, ОП. 8, Д.2544, страница 262 запись 11
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егор Александров
Смерть
01.04.1899 ст.
Информация из Метрических книг церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы, страница 277 запись 6. Умерла от паралича.