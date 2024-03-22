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Казакевич Васса Мироновна

Место рождения

Хмелище, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелище, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
06.11.1889 ст.

Муж: Казакевич Яков Илларионович

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1890 ст.

Дочь: Казакевич Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1892 ст.

Сын: Казакевич Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1896 ст.

Дочь: Казакевич Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.

Дочь: Казакевич Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.

Дочь: Казакевич Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.

Сын: Казакевич Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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