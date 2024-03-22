Казакевич Васса Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
06.11.1889 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1890 ст.
Дочь: Казакевич Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович
Рождение ребёнка
29.07.1892 ст.
Сын: Казакевич Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович
Рождение ребёнка
20.02.1896 ст.
Дочь: Казакевич Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович
Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.
Дочь: Казакевич Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.
Дочь: Казакевич Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.
Сын: Казакевич Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Казакевич Яков Илларионович
Смерть
Неизвестно