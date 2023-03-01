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Елена Артёмовна
Елена Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1754
Дата смерти
После 1763
Пол
Женский
Отец
Артём Ануфриевич
1732 г.р.
Мать
Авдотья Ивановна
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец:
Артём Ануфриевич
Мать:
Авдотья Ивановна
Смерть
После 1763
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