Елена Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Артём Ануфриевич

Мать: Авдотья Ивановна

Смерть
После 1763
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