Дмитриев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1947
Дочь: Джелилова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна
Рождение ребёнка
21.04.1955
Дочь: Дмитриева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна
Рождение ребёнка
03.11.1956
Сын: Дмитриев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна
Смерть
?.04.1969