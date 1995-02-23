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Дмитриев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1947

Дочь: Джелилова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна

Рождение ребёнка
21.04.1955

Дочь: Дмитриева Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна

Рождение ребёнка
03.11.1956

Сын: Дмитриев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Макарычева Галина Филипповна

Смерть
?.04.1969
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