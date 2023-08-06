Михалевич Мокрина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Яков Степанович
Отец ребёнка: Михалевич Степан Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шиловец Надежда Степановна
Отец ребёнка: Михалевич Степан Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Михалевич Мария Степановна
Отец ребёнка: Михалевич Степан Иванович
Смерть
Неизвестно