Михалевич Мокрина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалевич Мокрина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Яков Степанович

Отец ребёнка: Михалевич Степан Иванович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шиловец Надежда Степановна

Отец ребёнка: Михалевич Степан Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Михалевич Мария Степановна

Отец ребёнка: Михалевич Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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