Похиленко Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1947
Дата смерти?.07.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1947
Отец: Шевчук Петр
Рождение ребёнка
20.11.1971
Дочь: Похиленко Галина Владимировна
Отец ребёнка: Похиленко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
20.11.1971
Дочь: Похиленко Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Похиленко Владимир Владимирович
Смерть
?.07.2022