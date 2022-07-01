Похиленко Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похиленко Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1947

Дата смерти

?.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1947

Отец: Шевчук Петр

Мать: Шевчук Анастасия Андриановна

Рождение ребёнка
20.11.1971

Дочь: Похиленко Галина Владимировна

Отец ребёнка: Похиленко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
20.11.1971

Дочь: Похиленко Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Похиленко Владимир Владимирович

Смерть
?.07.2022
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