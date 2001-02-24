Волкова (Бахменд) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Бахменд) Галина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахменд Борис Генохович

Мать: Бахменд Елена Абрамовна

Рождение ребёнка
25.12.1981

Дочь: Волкова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Ильич

Рождение ребёнка
05.06.1985

Дочь: Плоткина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Ильич

Рождение ребёнка
18.04.1987

Сын: Волков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Андрей Ильич

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