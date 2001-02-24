Волкова (Бахменд) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахменд Борис Генохович
Мать: Бахменд Елена Абрамовна
Рождение ребёнка
25.12.1981
Дочь: Волкова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Ильич
Рождение ребёнка
05.06.1985
Дочь: Плоткина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Ильич
Рождение ребёнка
18.04.1987
Отец ребёнка: Волков Андрей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Андрей Ильич