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Скольченкова (Попова) Нина Ивановна
Скольченкова (Попова) Нина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1961
Пол
Женский
Отец
Попов Иван Григорьевич
1935 г.р.
Мать
Попова (Войтишко) Тамара Ивановна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961
Отец:
Попов Иван Григорьевич
Мать:
Попова Тамара Ивановна
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