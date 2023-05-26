Скольченкова (Попова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скольченкова (Попова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961

Отец: Попов Иван Григорьевич

Мать: Попова Тамара Ивановна

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