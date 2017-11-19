Семёнова Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.08.1937
Дата смерти19.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1954 по 1959
г. Львов, Украина
Место жительства
С 1959 по 1965
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1965 по 2017
Смерть
19.11.2017