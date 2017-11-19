Семёнова Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Галина Владимировна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1937

Дата смерти

19.11.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1954 по 1959
г. Львов, Украина
Место жительства
С 1959 по 1965
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1965 по 2017
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.2017
Москва, город федерального значения Москва
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