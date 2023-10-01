Сименцов Игнат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСименцов Игнат Иванович

Сименцов Игнат Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сименцов Иван Вакулович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1926

Дочь: Карцева Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Сименцова Надежда Прокофьевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сименцов Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Сименцова Надежда Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сименцов Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Сименцова Надежда Прокофьевна

Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close