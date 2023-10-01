Сименцов Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1974
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Сименцов Иван Вакулович
Рождение ребёнка
15.03.1926
Дочь: Карцева Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Сименцова Надежда Прокофьевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сименцов Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: Сименцова Надежда Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сименцов Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Сименцова Надежда Прокофьевна
Смерть
1974