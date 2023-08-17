Чернецова Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецова Клавдия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.?

Дата смерти

20.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1960

Сын: Чернецов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1963

Сын: Чернецов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.02.?

Сын: Чернецов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.02.?

Сын: Чернецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.03.?

Сын: Чернецов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович

Смерть
20.07.1993
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