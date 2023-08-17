Чернецова Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.?
Дата смерти20.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1960
Сын: Чернецов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1963
Сын: Чернецов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.02.?
Сын: Чернецов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.02.?
Сын: Чернецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.03.?
Сын: Чернецов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Чернецов Александр Александрович
Смерть
20.07.1993