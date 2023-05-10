Халиуллина Валентина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллина Валентина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1991

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1991

Отец: Халиуллин Валерий Файзуллович

Мать: не указана

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